Вашингтон, 29 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Высший генерал США Марк Милли предупредил, что быстрый вывод войск из Афганистана стал бы угрозой для безопасности ядерного арсенала Пакистана, сообщает 29 сентября CNN со ссылкой на письменные показания Милли, представленные Комитету по вооруженным силам палаты представителей.

U.S. Army Forces Command Марк Милли

Милли не давал комментариев на камеру.

Согласно его анализу, проведенному осенью 2020 года, быстрый вывод войск поставил бы под угрозу успехи, достигнутые в Афганистане, и подорвал бы доверие к США за рубежом, а также увеличил вероятность быстрого краха афганского правительства и вооруженных сил.

Напомним, что ранее Милли подтвердил, что война в Афганистане закончилась не так, как хотели США.