Иерусалим, , 17:29 — REGNUM В Израиле за сутки выявлены 2386 новых зараженных коронавирусом, сообщает минздрав 29 сентября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным израильского ведомства, сутками ранее сообщалось про 3208 случаев, еще днем раньше — про 2661. При этом нужно принимать во внимание, что в связи с праздником Симхат-Тора не только не публиковалась сводка от 28 сентября, но и делалось меньше тестов.

Самый большой показатель за все время пандемии отмечался в Израиле 3 сентября, когда подтвердились 11 210 случаев.

В больницах находятся 966 ковид-пациентов. На 29 сентября привиты полностью 5 622 283 жителя Израиля.