Москва, 29 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл переговоры с послом Франции в РФ Пьером Леви, сообщает 29 сентября пресс-служба МИД России.

Африка

Отмечено, что встреча состоялась по инициативе французской стороны.

Обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, наркоторговлей и нелегальной миграцией в Сахаро-Сахельском регионе Африки, а также вопросы сотрудничества с отдельными африканскими странам в сфере укрепления их государственности.

«В ходе беседы основное внимание было сфокусировано на вопросах борьбы с терроризмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией в Сахаро-Сахельском регионе. Затрагивалась также проблематика оказания помощи отдельным странам Африки в деле укрепления их государственных институтов», — указано в сообщении МИД РФ.

В результате стороны договорились продолжать «контакты по африканскому досье в развитие второго заседания Российско-французской рабочей группы по Африке», которое состоялось в Москве 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Париж сделал несколько громких заявлений, пытаясь противодействовать планам правительства Мали наладить военное сотрудничество с Россией.