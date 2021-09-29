Москва, , 17:25 — REGNUM Убийство сотрудника КГБ Белоруссии и смерть Андрея Зельцера — создание двойной сакральной жертвы. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил полковник запаса Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан.

Белоруссия Amnesty.org

«Это первый инцидент, в рамках которого произошло реальное вооруженное столкновение с правоохранителями. Лукашенко очень много ранее говорил о подобных инцидентах, у него нападали и на журналистов, и на правоохранителей, но все это не находило никаких подтверждений», — заявил эксперт.

«На меня все это произвело впечатление подготовленной провокации. Мне показалось, что этот человек был готов к применению оружия (погибший при задержании минчанин Андрей Зельцер— ИА REGNUM)», — отметил Трухан.

«Я не верю в то, что он не обладал информацией о том, кто к нему заходил. Он явно шел на применение оружия против правоохранителей намеренно. Почему он это сделал — остаётся догадываться, возможно, его к этому готовили», — — подчеркнул эксперт.

«Зельцер уже становится сакральной жертвой для оппозиции по образцу «Небесной сотни», белорусская власть также может использовать с этой же целью погибшего офицера, семье которого я приношу искренние соболезнования. Т. е. получается, что в Белоруссии теперь будут две «сакральные жертвы», — подытожил политолог.

Напомним, что 28 сентября в Минске произошел инцидент, во время которого погиб офицер КГБ Белоруссии и подозреваемый Андрей Зельцер. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что «безнаказанным это не останется».