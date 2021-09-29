Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на предприятии фармацевтической компании «Полисан» запустили новую линию по производству вакцины от коронавирусной инфекции. На ней в год планируется выпускать до 40 млн доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Вакцина «Спутник Лайт»

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Совокупные инвестиции в модернизацию производства и увеличение мощности составят более 1,5 млрд рублей. Таким образом в Петербурге заработала вторая площадка по производству вакцины от COVID-19, первой была компания «Биокад», выпускающая «Спутник V».

«Запуск новой линии — значительный вклад в обеспечение эпидемической безопасности не только нашей страны. Часть продукции планируется экспортировать в другие страны», — сказал на открытии новой линии губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отметим, в настоящий момент в Петербурге первый этап вакцинации прошли 1 558 408 человек, из них впервые привились за минувшие сутки 2 999 горожан. Полностью завершили вакцинацию 1 662 647 петербуржцев. В настоящий момент в городе работает 172 пункта вакцинации. В запасе у города 712 тыс. доз вакцины от COVID-19.