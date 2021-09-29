Лондон, 29 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Пятый и последний фильм Дэниела Крейга о Джеймсе Бонде «Не время умирать» получил восторженные отзывы критиков, сообщает 29 сентября BBC.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

Премьера фильма состоялась во вторник, 28 сентября, в Королевском Альберт-холле в Великобритании. Фильм должен был выйти в кинотеатрах раньше, но пандемия COVID-19 заставила отложить показы.

Кевин Махер из газеты Times поставил фильму пять звезд, сказав, что «Это лучше, чем хорошо. Это великолепно».

«Крейг — это возвышающееся харизматическое присутствие от первого до последнего кадра, и он покидает нас в потрясающем, проникновенном стиле», — добавил критик.

Однако другой журналист, Стефани Захарек из Time, в целом положительно отозвавшись о фильме, высказала мнение, что «лебединая песня» Крейга не оправдывает своей продолжительности.

Она отметила, что фильм, продолжительностью в 2 часа и 43 минуты, «перегружен сюжетом и в нем есть один из самых скучных злодеев, которого играет Рами Малек, одетый в дурацкие шелковые пижамы».«Но забудьте обо всем этом. Фильм «Не время умирать», несмотря на все его недостатки, идеально подходит для актера, который, на мой взгляд, является лучшим Бондом из всех», — в заключение написала Захарек.

Напомним, что первый показ шпионского фильма «Не время умирать» о вымышленном агенте Джеймсе Бонде в России состоится 7 октября 2021 года.