Ставрополь, 29 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае назначены два заместителя председателя правительства. Губернатор края Владимир Владимиров возложил исполнение обязанностей вице-премьеров на Владимира Ситникова и Андрея Хлопянова, сообщили 29 сентября в пресс-службе главы региона.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Здание правительства Ставрополья

До назначения на посты первых вице-премьеров Владимир Ситников работал в должности министра сельского хозяйства. Андрей Хлопянов руководил краевым министерством природы.

Как сообщало ИА REGNUM, отправленные 28 сентября в отставку с постов зампредов правительства по собственному желанию Николай Великдань, Иван Ковалёв и Юрий Скворцов стали депутатами думы Ставропольского края.