Москва, 29 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Русской православной церкви 5973 клирика и монашествующих переболели COVID-19. Об этом сообщили 29 сентября в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Священнослужители

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«Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 5973 человека из числа клириков и монашествующих Русской православной церкви. В том числе 452 клирика приходов Москвы, 4503 клирика епархий России и 1018 клириков и насельников ставропигий», — сообщается в телеграм-канале рабочей группы.

Отмечается также, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 1798 случаев смерти от COVID-19 среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий.

«Из 198 почивших — 20 клириков приходов Москвы, 150 клириков епархий России и 28 клириков и насельников ставропигий», — говорится в сообщении.

По данным рабочей группы, в настоящее время по всей стране продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 97 клириков и монашествующих Русской православной церкви.