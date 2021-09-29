Орел, , 17:18 — REGNUM Леонид Музалевский («Единая Россия») избран спикером Орловского областного совета народных депутатов, первое заседание седьмого созыва состоялось 29 сентября, сообщили в пресс-службе облсовета.

Первое заседание Орловского облсовета седьмого созыва Пресс-служба Орловского облсовета

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Для Леонида Музалевского это будет уже третий срок на посту председателя облсовета — он занимал должность спикера в Совете пятого и шестого созыва. Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что избрание Музалевского свидетельствует о признании жителями и депутатским корпусом его заслуг. Также глава региона поблагодарил депутатов предыдущего созыва за продуктивную работу.

На заседании также был рассмотрен вопрос о прекращении полномочий депутатов областного Совета созыва 2016−2021 годов, работающих на профессиональной постоянной основе. Кроме того, на первом заседании нового созыва облсовета был утверждён состав рабочей группы по подготовке материалов и выработке предложений ко второму заседанию Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021−2026 годов.