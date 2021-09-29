Москва, 29 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Предприятие «Технодинамика», входящее в госкорпорацию «Ростех», закончило заводские испытания «умной» парашютно-транспортной системы для автоматического десантирования грузов массой до 250 кг, сообщает 29 сентября пресс-служба «Ростеха».

Sws.aero Парашютно-грузовая система

По утверждению разработчиков, система обеспечивает точную доставку грузов при сбросе с парашютом.

«При сбросе с высоты 4 000 м погрешность при приземлении не превышает 100 метров», — сообщает «Ростех». Испытания продолжались шесть месяцев в Московской, Рязанской областях, а также в Крыму.

Система состоит из десантной платформы, парашюта типа «крыло», а также оборудования для автоматического спуска и наведения при помощи систем ГЛОНАСС, GPS, а также по цифровому каналу связи с наземной аппаратурой управления.

Парашютная система создана в инициативном порядке специалистами Ивановского парашютного завода «Полёт».

Новая разработка значительно повысит возможности сил специальных операций (ССО) и воздушно-десантных войск (ВДВ).

«Теперь мы переходим к этапу летно-конструкторских испытаний, которые планируем завершить в первом квартале 2022 года», — сказал гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. При этом он добавил, что на основе этой системы уже создаётся парашютный комплекс грузоподъемностью до 500 кг.