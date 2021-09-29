Вашингтон, 29 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Экс-президент США Барак Обама начал строительство своего президентского центра, сообщает 29 сентября BBC.

Whitehouse.gov Обама

Масштабный центр, включающий музей, площадь, спортивный центр, детскую площадку и публичную библиотеку, будет построен рядом с домом его семьи в Чикаго, в историческом парке Джексон.

Строительство началось после юридических споров из-за экологии, а так же из-за опасений, что проект вытеснит жителей района с низким уровнем дохода.

Как сообщало, экс-президент США Барак Обам закрыл комментарии в Instagram в утром 16 августа, на фоне того, как пользователи призывали его что-нибудь сделать в связи с захватом Афганистана боевиками.