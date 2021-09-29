Калуга, 29 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. С 4 по 10 октября в Калужской области пройдёт Неделя учителя. Об этом 29 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

Дарья Антонова ИА REGNUM У доски

«В канун Дня учителя мы говорим о важности педагогический деятельности на всех уровнях образования: дошкольном, общем, среднем профессиональном и высшем. Только труд педагогов поможет нам достичь стратегических целей, которые поставлены перед государством на ближайшие годы. Сейчас нам очень важно встретиться с теми, кто только начинает свой путь в педагогике, услышать их мнение и помочь войти в профессию. В начале октября мы традиционно организовываем серию сюжетов в средствах массовой информации, чтобы жители региона узнали о лучших педагогах, а представители системы образования — о лучших образовательных практиках», — отметил Александр Аникеев.

В рамках Недели учителя в Калужской области состоятся встречи руководства регионального министерства образования и науки со студентами — будущими педагогами, молодыми учителями школ, участниками проекта «Земский учитель», пройдут церемонии награждения педагогов — победителей различных конкурсов. Во всех образовательных учреждениях будут организованы онлайн флешмобы «Моя профессия», а в Калуге состоится торжественная закладка Аллеи заслуженных учителей.