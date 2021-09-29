Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Ревакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник» призвал президент России Владимир Путин своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе встречи в Сочи 29 сентября.

Tccb.gov.tr Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

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Рассказав о том, что в его окружении заболели коронавирусом 55 человек, «потому что поздно ревакцинировались», президент РФ отметил, что «с инфицированным человеком целый день провёл вместе и не заболел».

Владимир Путин «Так что будете ревакцинироваться, во-первых — своевременно, во-вторых — лучше «Спутником».

Когда Эрдоган ответил, что уже ревакцинировался препаратом Pfizer, Путин сказал: «Тогда в следующий раз».