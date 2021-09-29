Вашингтон, , 18:15 — REGNUM В Канаде успешно завершилась операция по спасению всех 39 шахтеров спустя три дня после того, как в результате аварии был поврежден шахтный лифт. Об этом 29 сентября сообщает BBC.

Шахтер (сс) tunaolger

Рабочие шахты Totten Mine в Садбери, Онтарио, преодолели 1,2 км по лестницам при поддержке спасательной команды.

По словам представителей компании Vale, ответственной за шахту, все спасенные шахтеры здоровы.

Главный исполнительный директор Vale Эдуардо Бартоломео поблагодарил спасателей за их усилия.

Как сообщало ИА REGNUM, все 19 человек, оказавшиеся в ловушке в угольной шахте в провинции Цинхай на северо-западе Китая, затопленной грязью, были найдены мертвыми после 30-дневной спасательной операции.