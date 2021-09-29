Москва, 29 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Показатели исполнения федерального бюджета за пер полугодие 2021 года в полной мере отражают позитивные процессы в российской экономике. Об этом заявил 29 сентября премьер-министр Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Результаты в целом хорошие. Они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего, благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших из-за пандемии отраслей», — сказал он в ходе заседания правительства.

Мишустин отметил, что принятые меры «позволили не только сгладить негативное влияние коронавируса, но и возобновить экономический рост».

Премьер-министр указал, что в стране идёт процесс восстановления деловой активности, при этом в ряде отраслей динамика выпуска превышает доковидные значения.

«Снижается уровень безработицы. Это способствует росту оплаты труда, и как следствие, укрепляется потребительский спрос. Отмечается оживление инвестиционной активности. Бизнес возобновляет собственные инвестиционные программы, в том числе благодаря стимулирующей бюджетной политике государства», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, всё это положительно отразилось и на бюджете: доходы превысили прогнозные значения более чем на треть, в результате чего был получен заметный профицит, объём государственного долга «остаётся на комфортном уровне».

Напомним, ранее в пресс-службе правительства сообщили, что доходы федерального бюджета за шесть месяцев сложились в сумме 11 трлн 265,8 млрд рублей, расходы по кассовому исполнению составили 10 трлн 491,1 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета за первое полугодие составил 774,7 млрд рублей.