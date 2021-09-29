Москва, 29 сентября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Миротворческая 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО) полностью перевооружена на новейшие автоматы Калашникова АК-12, сообщает 29 сентября пресс-служба ЦВО.

Минобороны России Автомат АК-12

«Миротворческое соединение Центрального военного округа полностью перевооружено на новое стрелковое оружие, накануне военнослужащие получили последнюю партию из 1,5 тыс. автоматов Калашникова АК-12», — указано в сообщении.

Напомним, 15-я отдельная мотострелковая миротворческая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года и входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Бригада полностью укомплектована военнослужащими-контрактниками.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший российский 5,45-мм автомат АК-12 отличается от имеющегося в ВС РФ стрелкового оружия повышенной эргономикой и кучностью поражения целей, способен вести огонь не только одиночными выстрелами и очередями, но и в режиме отсечки двух выстрелов, а также оснащен планками для крепления различных прицелов и навесного оборудования.