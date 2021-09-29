Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Американская авиакомпания United Airlines грозит уволить почти 600 сотрудников за несоблюдение правил вакцинации от Covid-19, принятых в компании. Об этом 29 сентября сообщает BBC.

Boeing 777 авиакомпании United Airlines Thomas Naas

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Подавляющее большинство из 67 тыс. сотрудников компании прошли полную вакцинацию к установленному компанией дедлайну 27 сентября.

Авиакомпания, базирующаяся в Чикаго, установила свои требования к персоналу по вакцинации в августе.

593 сотрудника, которые отказались от вакцинации и не подали заявление на освобождение по религиозным или медицинским соображениям, теперь могут потерять работу.

Напомним, что в Нью-Йорке 27 сентября прошли протесты против обязательной вакцинации от COVID-19. Граждане недовольны установлением крайнего срока для медицинских работников, которые будут уволены, если не сделают прививку.