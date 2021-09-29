Париж, 29 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В конце будущего года для изучения тёмной материи в космос будет направлен телескоп Euclid, сообщает 29 сентября Европейское космическое агентство.

В космосе

Уточняется, что телескоп запустят с космодрома Куру, расположенного в регионе Французская Гвиана. С его помощью будет идти поиск тёмной материи и тёмной энергии.

Добавим, что в город Турин (Пьемонт, Италия) отправят модуль полезной нагрузки Euclid. В Турине его соединят со служебным модулем. Когда сборка Euclid завершится, телескоп начнут тестировать.