Лондон, 29 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. 29-летний центральный полузащитник «Арсенала» и сборной Швейцарии по футболу Гранит Джака пропустит три месяца из-за травмы колена. Об этом 29 сентября сообщили на официальном сайте лондонского клуба.

ФК «Арсенал»

Швейцарец получил повреждение в матче шестого тура АПЛ 2021/22 с «Тоттенхэмом» (3:1). Джака покинул поле на 82-й минуте встречи.

В прошлом сезоне Гранит Джака принял участие в 31-м матче в рамках Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Джака перешел в «Арсенал» 1 июля 2016 года из менхенгладбахской «Боруссии» за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника сборной Швейцарии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.