Москва, 29 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Блогер Настя Ивлеева стала ведущей собственного «драг-шоу» под названием «Королевские кобры». Она опубликовала первый выпуск проекта на своём YouTube-канале 29 сентября.

Скриншот с YouTube Настя Ивлеева

Как говорится в описании в начале видео, шоу пройдёт в шесть этапов. В каждом из них шесть переодетых в женскую одежду мужчин будут выступать на сцене и бороться за симпатию зрителей.

Добавим, что соведущим Насти Ивлеевой в первом выпуске стал комик Александр Гудков. В конце ролика он объявил победителя первого этапа и, соответственно, участника финала — им стал артист под псевдонимом Sophie.

ИА REGNUM напоминает, что драг-квин артисты надевают женскую одежду для развлечения зрителя. Приравнивание драг-квин к понятию «трансвестизм» является ошибочным.