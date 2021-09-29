Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга предыдущего, шестого созыва, секретарь бюро Совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Надежда Тихонова выполнила своё обещание оспорить в судебном порядке итоги выборов в Госдуму по Западному округу №212 и подала 17 исков с требованием об отмене выборов этом думском округе, где, по данным избиркома, победил единоросс Александр Тетердинко.

Надежда Тихонова Assembly.spb.ru

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Надежда Тихонова уступила победителю менее 1% голосов, а партия СРЗП итоги выборов по данному округу не признала. «Истица намерена доказать, что победитель получил мандат в результате многочисленных фальсификаций», — сообщили 29 сентября в пресс-службе петербургских справороссов.

Большое число исков объясняется тем, что обжалуются результаты по отдельным избирательным участкам, где Тихонова усматривает нарушение закона. В целом эти нарушения, по мнению истца и ее однопартийцы, привели к искажению итогов выборов по данному округу в целом.

«Иски об отмене результатов голосования — это первый шаг. За ним последуют обращения в Следственный комитет и прокуратуру с требованием расследовать все изложенные нарушения закона и привлечь к ответственности всех причастных: от простых исполнителей до заказчика», — отметила Надежда Тихонова.

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