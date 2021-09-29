Флорида, США, 29 сентября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис подал новый иска против администрации президента США Джо Байдена из-за иммиграционной политики, сообщает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Среди ответчиков в иске указаны Министерство внутренней безопасности, Таможенная и пограничная служба, а также Иммиграционная и таможенная полиция.

Напомним, что ДеСантис категорически отвергает политику Байдена в вопросах иммиграции и пандемии COVID-19,

«У нас катастрофа на южной границе. Это было очевидно в течение многих, многих месяцев», — сказал ДеСантис журналистам на пресс-конференции, в ходе которой он описал шаги, которые он предпринимает, чтобы противостоять Белому дому в вопросах, связанных с иммиграцией.

В иске, поданном 28 сентября республиканским генеральным прокурором Флориды Эшли Муди, утверждается, что многие мигранты были «незаконно отпущены» администрацией Байдена. При этом нелегалы «прибывают или будут прибывать во Флориду, нанося ущерб интересам штата и вынуждая его нести миллионные расходы».

Как сообщало ИА REGNUM, политика администрации Байдена по сокращению поставок моноклональных антител от COVID-19 в штат Флорида получит жесточайший отпор, заявил 16 сентября губернатор Флориды Рон ДеСантис.