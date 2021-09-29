Нижний Новгород, 29 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Учебный процесс в Нижегородской области вынуждены приостановить частично или полностью 14% школ и детских садов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора сегодня, 29 сентября.

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Причиной тому послужило введение карантина по коронавирусу и острым респираторным вирусным инфекциям.

Часть учащихся пришлось перевести на «удалёнку».

В ведомстве отмечают, что в 76% случаев нижегородские учебные заведения вводят карантин из-за заражения педагогов и детей коронавирусной инфекцией.