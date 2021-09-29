Белгород, 29 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Ординаторы мединститута Белгородского госуниверситета выходят на работу в медучреждения, врачи которых вынуждены вновь перейти работать в «красную зону», сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе вуза.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Осмотр пациента у терапевта

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Молодые специалисты будут работать в основном участковыми терапевтами. В городскую поликлинику Белгорода направлено 40 ординаторов, 13 человек — в Старооскольскую окружную больницу, четыре специалиста поедут в Губкинскую ЦРБ, ещё двое — в областную детскую клиническую больницу. Помимо ординаторов в белгородских клиниках на различных должностях трудятся 210 обучающихся мединститута, к которым скоро присоединятся старшекурсники, сдающие сейчас экзамены на получение допуска к работе средним медицинским персоналом.

«Видим, что и в этом году медучреждения области нуждаются в нашей помощи. К принятию решения, каких специалистов и в какие медучреждения направить, мы подходим со всей ответственностью. Самой главной оценкой считаю сотни благодарностей, поступивших от пациентов, в спасении жизней которых участвовали наши воспитанники», — сказал Директор мединститута Николай Белоусов.

В 2020 году бороться с коронавирусом учреждениям здравоохранения помогали 320 обучающихся мединститута БелГУ.