На помощь белгородским врачам направили 59 ординаторов
Белгород, 29 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Ординаторы мединститута Белгородского госуниверситета выходят на работу в медучреждения, врачи которых вынуждены вновь перейти работать в «красную зону», сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе вуза.
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Молодые специалисты будут работать в основном участковыми терапевтами. В городскую поликлинику Белгорода направлено 40 ординаторов, 13 человек — в Старооскольскую окружную больницу, четыре специалиста поедут в Губкинскую ЦРБ, ещё двое — в областную детскую клиническую больницу. Помимо ординаторов в белгородских клиниках на различных должностях трудятся 210 обучающихся мединститута, к которым скоро присоединятся старшекурсники, сдающие сейчас экзамены на получение допуска к работе средним медицинским персоналом.
В 2020 году бороться с коронавирусом учреждениям здравоохранения помогали 320 обучающихся мединститута БелГУ.