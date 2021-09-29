Нижний Новгород, 29 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Около 76% жителей Нижегородской области высказались за ужесточение масочного режима, являющегося одной из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

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Остальные 24% нижегородцев высказались против данной инициативы.

Также проведенный главой регионального минздрава опрос показал, что 85% жителей Нижегородской области положительно относятся к обязательному ношению в общественных местах масок и других средств индивидуальной защиты.