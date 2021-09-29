Ярославль, , 16:47 — REGNUM 29 сентября в Ярославле открылся VIII парламентский форум «Историко-культурное наследие России», организованный Советом Федерации совместно с правительством Ярославской области.

Открытие форума

В работе форума принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, а также представители законодательных и исполнительных органов власти, международных организаций, научных и образовательных учреждений.

Ярославская область известна своими памятниками истории и культуры. Центр Ярославля включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На этот статус также претендуют Ростовский кремль и Спасо-Преображенский собор.

«Включение этих объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, безусловно, повысит туристскую и инвестиционную привлекательность региона. Такое признание очень почётно и ко многому обязывает. Тем не менее существует необходимость на законодательном уровне отрегулировать вопросы государственной охраны объектов всемирного наследия. В частности, необходимо закрепить требования к их охране в едином документе, и исключить разночтения федерального и регионального законодательства, чтобы они были понятны каждому», — сказал на открытии форума губернатор Дмитрий Миронов.

Открытие форума состоялось в Концертно-зрелищном центре «Миллениум» 29 сентября. 30 сентября работа продолжится на трёх разных площадках. В селе Вятском участники обсудят вопросы сохранения и поддержки народного творчества и традиционной народной культуры. Вопросам охраны объектов культурного наследия будет посвящена секция в Ярославском музее-заповеднике. В КЗЦ «Миллениум» специалисты будут говорить о вкладе в межкультурный диалог наследия народов России.

«Сегодня в рамках форма состоится содержательный и конструктивный диалог, который поможет нам не только сохранить наши исторические ценности, но сделать их более доступными. В частности, о предстоящей реконструкции Первого русского театра имени Фёдора Волкова и проекте создания театрального квартала, о планах возрождения православных святынь Ростова Великого, об опыте духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на примере наших великих земляков Александра Невского, Фёдора Ушакова», — сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Итоги работы форума подведут заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и модераторы секций в селе Вятском.