Ярославский губернатор открыл форум «Историко-культурное наследие России»
Ярославль, 29 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. 29 сентября в Ярославле открылся VIII парламентский форум «Историко-культурное наследие России», организованный Советом Федерации совместно с правительством Ярославской области.
В работе форума принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, а также представители законодательных и исполнительных органов власти, международных организаций, научных и образовательных учреждений.
Ярославская область известна своими памятниками истории и культуры. Центр Ярославля включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На этот статус также претендуют Ростовский кремль и Спасо-Преображенский собор.
Открытие форума состоялось в Концертно-зрелищном центре «Миллениум» 29 сентября. 30 сентября работа продолжится на трёх разных площадках. В селе Вятском участники обсудят вопросы сохранения и поддержки народного творчества и традиционной народной культуры. Вопросам охраны объектов культурного наследия будет посвящена секция в Ярославском музее-заповеднике. В КЗЦ «Миллениум» специалисты будут говорить о вкладе в межкультурный диалог наследия народов России.
Итоги работы форума подведут заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и модераторы секций в селе Вятском.