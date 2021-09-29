Москва, 29 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Бывшая замминистра просвещения РФ и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении нескольких десятков млн. рублей, сообщает 29 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

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По утверждению агентства, речь идёт о хищении 50 млн. рублей. По месту жительства Раковой и на её рабочем месте производятся следственные действия.

Кроме того, правоохранители начали проверку договоров на общую сумму 150 млн рублей, заключённых при участии Марины Раковой.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.