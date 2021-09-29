Астрахань, 29 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Астраханской области 29 сентября подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 59 тыс. 415 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 870 человек.

За весь период 1659 человек скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.