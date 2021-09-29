Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Крупнейший американский банк JPMorgan Chase начал подготовку к возможному дефолту США, заявил 29 сентября генеральный директор Джейми Даймон в интервью для Reuters.

JPMorgan Chase Ben Suhterland

Представители банка все же надеются, что Конгресс САША сможет предотвратить «потенциально катастрофическое» событие, подняв потолок государственного долга страны.

В данный момент JPMorgan разрабатывает сценарии того, как возможный дефолт повлияет на финансовые рынки, коэффициенты капитала, контракты клиентов и кредитные рейтинги Америки.

«Я просто думаю, что однажды мы должны принять двухпартийный законопроект и избавиться от потолка долга. Это все политика», — добавил Даймон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республиканской партии США заявили, что не поддержат повышение государственного долга, пока Белый дом и демократы не согласятся сократить расходы или принять другие меры по сокращению долга.