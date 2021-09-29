Таруса, Калужская область, 29 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Прокуратурой Калужской области направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Московской области, которые обвиняются в убийстве и ограблении двух человек. Об этом 29 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Prokuror-kaluga.ru Оружие с глушителем

По версии следствия, осенью 2020 года 69-летний и 53-летний мужчины и их 28-летняя знакомая, располагая сведениями о наличии у некоего гражданина крупной суммы денег, решили убить его и забрать деньги. С этой целью 28-летняя обвиняемая, организовав встречу с потерпевшим и его знакомым в загородном доме в Тарусском районе, подсыпала в пищу и спиртные напитки снотворное. Когда мужчины уснули под действием препарата, женщина сообщила об этом своим подельникам, которые из пистолетов с глушителями убили потерпевших, забрали у одного из них ключи от автомобиля и квартиры. Преступники угнали автомобиль, вывезли на нем тела, закопали их и оружие. Затем они сожгли угнанный автомобиль и частный дом, в котором было совершено преступление. Далее обвиняемые проследовали в квартиру погибшего, откуда похитили более пяти миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Калужский областной суд.