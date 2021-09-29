Сыктывкар, 29 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Глава минстроя Коми Игорь Кузьмичев прокомментировал неоднозначную инициативу о застройке Сыктывкара жилыми высотками под расселение аварийных «деревяшек», пишет БНК.

Smi93.ru Строительства многоэтажек

«Количество этажей (до 25 — ред.) предложено как вариант, а не как обозначенный факт. Давайте читать то, что есть. Если брать Октябрьский проспект, мне кажется, людям будет более комфортно жить в современных квартирах, чем в бараках, в которых нет воды и канализации», — сказал Кузьмичев, отвечая на вопросы депутатов Госсовета.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, против инициативы возведения домов с непривычной для столицы Коми этажностью выступили мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и главный архитектор города.