Тамбов, 29 сентября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Тамбовской области 29 сентября подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 43 тыс. 318 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 41 тыс. 128 пациентов, в том числе 90 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 898 человек. Шесть новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.