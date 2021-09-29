Владимир, 29 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Во Владимирской области 29 сентября подтверждено 190 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Всего в области был зарегистрирован 54 тыс. 21 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 49 тыс. 556 пациентов, в том числе 123 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1964 человека. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.