Берлин, , 16:29 — REGNUM Переговоры о создании коалиции с блоком Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) прошедшая в парламент Германии Свободная демократическая партия (СвДП, 4-е место) проведёт 2 октября, сообщил 29 сентября журналистам генсек партии Фолькер Виссинг.

Бундестаг Times

ИА REGNUM) сделал нам предложение о переговорах, мы его принимаем и предлагаем провести их в субботу [2 октября]». Виссинг «ХДС/ХСС (2-е место — прим.) сделал нам предложение о переговорах, мы его принимаем и предлагаем провести их в субботу [2 октября]».

Он добавил, что переговоры с победившей на выборах Социал-демократической партией Германии (СДПГ, 1-е место) состоятся на следующий день — 3 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, занявшие 2,3 и 4 места на выборах в парламент Германии, которые прошли 26 сентября, партии ведут переговоры о том, чтобы начать формировать правительственную коалицию. Кроме трёх вышеуказанных, в парламент прошли также «Союз 90/Зелёные» (3-е место).

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