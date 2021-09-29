Липецк, 29 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Липецкой области 29 сентября подтверждено 232 новых случая заражения коронавирусом — на девять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Health.lenobl.ru Борьба с коронавирусом

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Всего на территории региона был выявлен 52 тыс. 801 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 45 тыс. 967 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 288 — за последние сутки.

За весь период скончались 1653 человека. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.