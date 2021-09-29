Курск, 29 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Курской области 29 сентября зарегистрировано 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Борьба с коронавирусом

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Всего в регионе было выявлено 57 тыс. 418 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 51 тыс. 763 пациента, в том числе 143 — за последние сутки.

Скончались 1439 человек. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.