Москва, 29 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Запрос на получение гражданства Российской Федерации продолжает расти, преодолев отметку в 500 тыс. человек, сообщила 29 сентября на пресс-конференции начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Внутренний и заграничный паспорта РФ

По её словам, с начала 2021 года гражданство РФ запросили уже свыше 500 тыс. человек, значительную часть из которых составляют жители Донбасса.

«Запрос на получение гражданства РФ из года в год растет, мы в прошлом году видели этот рост, в позапрошлом. Но уже и сегодня те цифры, которые мы видим, позволяют сказать, что мы перейдем тот рубеж, который был максимально в 2010 году — порядка 500 тысяч человек тогда приобрели гражданство», — рассказала Казакова.

Она уточнила, что в 2021 году отметка в 500 тыс. уже преодолена и, вероятно, к концу года это число будет еще больше.

По данным управления, не менее 50% желающих получить российское гражданство составляют люди, живущих на юго-востоке Украины.