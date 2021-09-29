Москва, 29 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Фотограф Дмитрий Исхаков в интервью журналистке Ксении Собчак высказался о новых отношениях своей бывшей жены, певицы Полины Гагариной. Запись их разговора доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» с 29 сентября.

Пресс-служба фестиваля Полина Гагарина и Глеб Мелентьев

В интервью Исхаков отметил, что выступает против общения возлюбленного Гагариной с их общей дочерью. «Я не хочу, чтобы этот человек находился рядом с моей дочерью и каким-то образом на неё влиял или мог повлиять и взаимодействовать… Та информация, которую я получаю, даёт мне право категорически быть против этого», — заявил фотограф.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году ряд отечественных СМИ сообщил о романе Полины Гагариной с продюсером Владимиром Чиняевым (творческий псевдоним — ChinKong). Чиняев состоит в браке, у него есть ребёнок.