Штат Калифорния, США, 29 сентября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В окрестностях Голливуда выставлен на продажу за $21,5 млн дом, в котором американский певец и актер Фрэнк Синатрапрожил почти десять лет, сообщает 29 сентября Fox News.

Фрэнк Синатра

Построенный в 1949 году, роскошный одноэтажный особняк, расположенный в штате Калифорния, был спроектирован известным архитектором Уильямом Перейрой.

Синатра арендовал дом с семью спальнями и девятью ванными комнатами, построенный в середине века, у наследницы банкаДоры Хатчинсон. Он прожил в особняке большую часть 1950-х и 60-х годов. Дом неоднократно менял владельцев с тех пор, как Синатра в последний раз ступил на его порог в качестве жильца. Он также использовался в качестве места съемок фильмов «Девушки мечты», «Безумцы» и других.

Примечателен тот факт, что в доме когда-то останавливалась актриса Мэрилин Монро, и, согласно сообщениям, именно здесь Монро иДжон Ф. Кеннеди как-то встретились во время своего романа.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября на автомобильной выставке NEC Classic Motor Show в британском Бирмингеме был выставлен на аукцион автомобиль марки Rolls-Royce, принадлежавший американскому исполнителю Фрэнку Синатре. Его стоимость оценивается в сумму от 105 тысяч до 125 тысяч фунтов стерлингов.