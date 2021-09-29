Вологда, 29 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области скончались 13 ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1876 человек, сообщает оперштаб.

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Накануне, 28 сентября, в регионе было выявлено 255 носителей коронавируса, всего с начала пандемии инфекция была подтверждена у 68 479 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 22 430 человек, 857 пациентов скончались.