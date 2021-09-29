Киев, 29 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Действующий на Украине запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии продлён до 1 ноября, сообщает 29 сентября «Укринформ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Соответствующее решение принято украинской национальной комиссией по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг на заседании 29 сентября.

Основанием для продление является тот факт, с 26 мая по 23 сентября комиссия не получала обращений о необходимости возобновить импорт электроэнергии из России и Белоруссии — стран, не входящих в Европейское энергетическое сообщество.

Добавим, что запрет действовал с мая по октябрь этого года. Членами ЕЭС являются, помимо Украины, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Молдова, Черногория, Сербия.