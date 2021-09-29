Казань, 29 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Татарии безработным жителям работодатели предлагают 61 225 вакансий. На сегодняшний день в республике насчитывается 16 398 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан, что на 262 человека меньше, чем неделей ранее, сообщает 29 сентября пресс-служба минтруда, занятости и соцзащиты РТ.

Антонио Берни. Безработица. 1934

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,81% от численности рабочей силы, уточнили в ведомстве. За отчетную неделю работодатели предложили 2671 вакантное рабочее место.

Из новоявленных безработных ранее осуществлял трудовую деятельность 521 человек, 21 житель республики приобрел статус безработного после ликвидации организации либо сокращения численности работников.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии этой осенью в числе самых высокооплачиваемых вакансий оказались торговые представители, специалисты по недвижимости и главные инженеры проектов. Уровень предлагаемых зарплат для этих вакансий колеблется от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

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