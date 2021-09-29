Волгоград, 29 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Волгоградской области 29 сентября зарегистрирован 21 летальный исход у пациентов, скончавшихся от осложнений при COVID-19. Это новый печальный рекорд в регионе. Подтверждено 354 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено за минувшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 23 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлены 91 708 носителей инфекции. Выздоровел 81 641 человек, из них 330 выписаны за последние сутки. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 7 305 пациентов.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 2 762 человека.