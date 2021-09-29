На районы Индонезии обрушились оползни и наводнения
Джакарта, 29 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В ряде районов Западной Суматры прошли проливные дожди, которые спровоцировали оползни и наводнения, сообщает CNN Indonesia.
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Наводнение
Дождь также привел к поваленным деревьям в нескольких районах.
Региональное агентство по управлению стихийными бедствиями города Солок помогло жителям покинуть жилые районы и предоставило материально-техническую помощь.
Уровень воды местами достиг 60 см.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты ввел новые тарифы на общественном транспорте.