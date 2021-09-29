Страсбург, Франция, 29 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину «не будет служить интересам» этой страны. Об этом 29 сентября заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Евродепутат прокомментировала заявление Саакашвили, что он прилетит в Тбилиси 2 октября, в день когда в стране будут проходить выборы в органы местного самоуправления. Она подчеркнула, что бывшего грузинского лидера ранее уже призывали отказаться от приезда в Грузию в такое время, когда стране накалилась обстановка.

«Ни один политик не должен и дальше раскачивать лодку! — написала Крамон. — Евросоюз не может и не будет выступать посредником в новом ненужном кризисе».

Напомним, в апреле руководство правящей партии «Грузинская мечта» в ходе переговоров по выходу из политического кризиса взяло обязательство провести досрочные парламентские выборы, если партия наберёт менее 43% на местных выборах. В июле председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение «аннулировано». В оппозиции с этим не согласны и продолжают рассчитывать на досрочные парламентские выборы.