Москва, 29 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В краткосрочном периоде глобальный тренд на декарбонизацию не окажет существенного влияния на структуру международной торговли и, в частности, на российско-китайский товарооборот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

F-jurist.ru Флаги России и Китая

«Однако в перспективе пяти-десяти лет возможны изменения, связанные прежде всего с реструктуризацией энергетической системы Китая в сторону постепенного отказа от использования угля в качестве основного вида топлива, что несомненно приведёт к снижению экспорта угля в Китай, — сказала Прикладова. — В то же время будут нарастать поставки более экологичных видов топлива, например природного газа. То есть изменения, связанные с «зелёным» вектором развития экономик, будут происходить в рамках одних и тех же товарных групп».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что товарооборот РФ и Китая в 2022 году побьет очередной рекорд.