Вологда, 29 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Вологодской области сотрудники уголовного розыска и госавтоинспекторы задержали преступника, застрелившего накануне, 28 сентября, женщину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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«Сегодня около 14:40 мск сотрудники ГИБДД и уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Вохтоге, его поиски не прекращались со вчера. Он шел пешком по одной из дорог», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что задержанный мужчина 1967 года рождения ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, добавили в УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске будут судить инспектора ДПС, случайно застрелившего человека.