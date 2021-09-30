Иерусалим, 30 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Супруга мужчины, которого в израильских СМИ называют «последним евреем из Афганистана», смогла добиться от него развода, чего добивалась на протяжении 25 лет. Об этом сам бывший муж рассказал телеканалу 11 КАН 28 сентября.

Javad Alizadeh Развод

Разводное обязательство бывший муж подписал через Zoom. Его супруга считалась т.н. агуной — женой, которая фактически оставлена мужем, но не может официально развестись с ним.

По данным Yedioth Achronot, супруги заключили брак в Бухаре, где жила невеста и был по делам жених. Когда семья супруги и она сама переехали в Израиль, муж, обещавший приехать за нею, не сделал этого. Женщина годами старалась получить развод, но ей это не удавалось, муж находился в Афганистане и был недосягаем до израильского раввинского суда по разводам. Сейчас, по сообщению 11 КАН, он бежал из Афганистана и намерен уехать в США.