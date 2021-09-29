Москва, 29 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Власти Египта с 26 сентября ввели новую услугу доля иностранных туристов — новый информационный сервис для мобильных телефонов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Египет

По прибытии в Египет туристы по sms будут получать сообщения с указанием телефонов экстренных служб — полиции и скорой помощи, а также номер горячей линии для жалоб и пожеланий интуристов.

Отмечается, что граждане РФ смогут обратиться на горячую линию на русском языке. Также иностранцев выслушают на английском и немецком языках. Туристы могут уточнить вопросы, касающиеся обслуживания в отелях, магазинах, ситуации с COVID-19 и др.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, цены на отдых в Египте неприятно удивили жителей России.

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